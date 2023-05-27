Речь идет об истощении силового аппарата Путина и уязвимости России к внутренним ударам.

В результате операции "Российского добровольческого корпуса"и Легиона "Свобода России" в Белгородской области РФ была собрана важная для украинской разведки информация.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, отметив при этом, что задачей российских партизан является освобождение государства от режима Путина, силы сопротивления действуют как в приграничных селах России, так и в столичном регионе страны-агрессора, сообщила пресс-служба ГУР.

"Их задача сейчас, если мы говорим о Белгородщине, - освобождение этих земель от господства режима Путина, который для жителей этих территорий - представителей разных народов, разных национальностей - является очевидно режимом внутренней оккупации. А если мы говорим о ряде народов, которые имеют более высокий уровень определенного политического сознания, то это даже не внутренняя оккупация, это, собственно, прямая внешняя оккупация - например, если мы говорим о народах Кавказа или Татарстане", - пояснил он.

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Юсов также подчеркнул, что украинцам не стоит переоценивать реакцию Кремля на операцию ЛСР и РДК в Белгородской области в контексте ситуации на фронте, однако российское руководство вынуждено в ответ на события в регионе перегруппировывать свои войска.

Прорыв добровольцев через границу Юсов назвал безусловным следствием полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины.

"Географические и политические названия территорий могут меняться. Территория, которая сейчас называется "Российская Федерация" - в нее входят разные исторические земли, которые в разные этапы по-разному назывались. Поэтому сегодня это название такое, дальше - будем видеть", - отметил он.

В то же время, представитель разведки проинформировал, что в результате операции в Белгородской области была собрана ценная для украинской военной разведки информация, которая по понятным причинам не будет разглашаться. Однако часть этих данных, которые он кратко охарактеризовал как "король голый", получил весь мир.

Юсов пояснил, что речь идет об истощении силового аппарата Путина и уязвимости России к внутренним ударам.

Ситуация в Белгородской области

21 мая российские добровольцы совершили так называемый рейд в Грайворонский район Белгородской области. В украинской разведке прорыв добровольцами границы РФ назвали "спецоперацией" самих россиян. В офисе президента заявили, что Украина не имеет непосредственного отношения к событиям на Белгородщине.

В результате чего на российском пограничье произошли боевые столкновения. Ранения получили двое бойцов РДК и Легиона. По словам повстанцев, им удалось захватить БТР, стрелковое оружие и другую технику.

ГУР получила информацию о переброске оккупантов из Украины после "рейдов" под Белгородом, но она проверяется. Сейчас несколько поселков на российском пограничье уже без рашистской власти.

27 мая беспилотник атаковал здание МВД под Белгородом.

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