На месте работали экстренные службы. О жертвах данных нет.

В РФ заявили об атаке беспилотника на здание МВД в поселке Майский Белгородской области.

Об этом сообщает российский Telegram-канал "База", публикуя короткое видео с места происшествия.

По предварительным данным, БПЛА сбросил взрывное устройство на здание отдела по вопросам миграции. Отмечается, что на месте работают экстренные службы.

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Паника в Белгородской области

В Белгороде и области настоящая паника. В регионе не утихают атаки и прорывы. В частности, 22 равня бойцы "Русского Добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России" прорвали российскую границу на тяжелой технике и попали в Белгородскую область.

В результате чего на российском пограничье произошли боевые столкновения. Ранения получили двое бойцов РДК и Легиона. По словам повстанцев, им удалось захватить БТР, стрелковое оружие и другую технику.

В Украине зато заявили, что не имеют к этому отношения и что граждане РФ проводят там операцию для "создания полосы безопасности".

Вместе с тем, ГУР получила информацию о переброске оккупантов из Украины после "рейдов" под Белгородом, но она проверяется.

Сейчас несколько поселков на российском пограничье уже без рашистской власти.

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