Пропагандисту снова привиделись мифические бандервцы.

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев решил отмазать российского диктатора Владимира Путина и нашел "убийцу" главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. Он уверен, что это сделали украинцы, а именно министр юстиции Украины Денис Малюська.

Соловьев в традиционной для себя форме с нецензурной лексикой, но траурным голосом говорил о гибели "повара Путина". При этом он вспомнил о главе украинского Минюста.

"Это их (украинцев – УНИАН) рук дело. Либо Малюська (министр юстиции Украины Денис Малюська – УНИАН) или как этого кретина зовут", - заявил Соловьев.

При этом ему снова привиделись пресловутые бандеровцы, которые и совершили "громкое политическое преступление".

"Напомню, что это как раз в логике бандеровцев – совершение громких политических преступлений. При этом это будет не первое нападение", - подытожил грустный рупор Кремля.

В свою очередь Малюська не смог пройти мимо бреда Соловьева и высмеял заявление российского пропагандиста, вспомнив о "тюремной" реформе Украины.

"И так будет с каждым, кто блокирует тюремную реформу!" - написал министр.

Смерть главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина - что известно

23 августа в Тверской области России разбился самолет Embraer, который принадлежал Евгению Пригожину. 10 человек, которые были на борту, погибли, в том числе семь "вагнеровцев".

Уже ночью стало известно, что на месте авиакатастрофы нашли тело Пригожина. В Санкт-Петербурге возле "Вагнер-Центра" появился импровизированный мемориал.

В свою очередь британская разведка сообщила, что президент РФ Владимир Путин посещал военный штаб в Ростове-на-Дону, который ранее захватывали "вагнеровцы" во время мятежа в июне.

При этом аналитики Института изучения войны считают, что Путин лично отдал приказ ликвидировать главаря ЧВК "Вагнера".

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