Пригожин получал "жирные" заказы на обслуживание государственных банкетов. А до этого сидел в тюрьме.

23 августа в Тверской области РФ разбился самолет Embraer, который принадлежал главарю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. На борту находились 10 человек, из них семь - "вагнеровцев". При крушении никто не выжил.

Ночью стало известно, что спасатели обнаружили на месте авиакатастрофы останки 10 человек, находившихся на борту, в том числе тело Пригожина, которого когда-то называли поваром Путина.

Как пригожин стал поваром Путина

Биография Евгения Пригодина полна белых пятен, но кое-какие интересные факты СМИ о нем "раскопали".

В частности, известно, что Евгений Пригожин, как и Путин, родился в Ленинграде в 1961 году. Пригожин сначала хотел стать спортсменом, как и его отчим-тренер, но судьба распорядилась иначе. Уже в 18 лет Пригожин получил свой первый срок за кражу, но тогда еще условный. Тогда же Жако, как его прозвали пособники, стал во главе местной преступной группировки, пишет издание "Наша Ніва".

Банда Жако грабила квартиры. Однажды при попытке ограбить девушку Пригожина схватили, рассказал изданию "Проект" его бывший знакомый. Он получил 13 лет лишения свободы за кражу, разбой, мошенничество и вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность.

В тюрьме Пригожин отпраздновал свое 19-летие. Именно в колонии Пригожин потерял фалангу безымянного пальца левой руки. В будущем по этому признаку настоящего Пригожина будут отличать от его двойников.

Свой срок он полностью не отсидел и в 1990 году вышел из колонии. Никаких правдивых свидетельств об этом периоде жизни Пригожина не существует. Сам он утверждал, что продавал хот-доги, другие же утверждают, что крутился возле стихийного авторынка, где начинали свою карьеру петербургские бандиты. Здесь он торговал немного подлатанными послеаварийными машинами.

Как пишут журналисты, спустя несколько лет Пригожину помог начать свой путь в большой бизнес его бывший одноклассник Борис Спектор.

Так в конце 1995 года Пригожин открыл ресторан с редкими тогда фуа-гра и устрицами рядом со стрелкой Васильевского острова. Говорят, что заведение быстро оценили первые люди в городе, там бывал с супругой тогдашний мэр Анатолий Собчак, а также его заместитель — Владимир Путин. Именно в этом рестоарне Пригожин впервые и познакомился с Путиным.

Но переломным моментом в карьере стал другой проект Пригожина — переоборудованный в 1997 году под плавучий ресторан прогулочный теплоход с видом на Исаакиевский собор и Адмиралтейство. Именно здесь Путин, когда стал президентом, проводил встречи с мировыми лидерами, в том числе Бушем-младшим и Жаком Шираком, и праздновал свои дни рождения.

Путин, видимо, оценил то, как Пригожин из ничего поднял успешный бизнес. Пригожину же к президенту еще больше приблизиться помог управляющий делами Путина, утверждает издание "Наша Ніва".

В те времена Пригожин получал "жирные" заказы на обслуживание государственных банкетов. Так он стал знаменитым "Поваром Путина".

При этом, как утверждают СМИ, Пригожин не чурался насилия. В его офисе насилие "было поставлено на поток", и за этим следил специальный человек. Расследования случаев преступлений, совершенных Пригожиным, правоохранительные органы не проводили вовсе или проводили максимально формально. Известно по крайней мере о полутора десятках случаев, когда его сотрудников подозревали в избиении людей, которые закончились смертью или серьезным ущербом для здоровья жертв. Никто из них не понес ответственности.

Официанты подслушивали своих клиентов во время приемов и доносили смысл бесед до своего руководителя. На ключевых мероприятиях с участием руководства страны Пригожин работал лично. О Путине он всегда отзывался с демонстративным уважением, а когда писал о нем, то исключительно большими буквами — ОН.

Также пишут, что Пригожин долгое время лечился от абдоминального рака и проходил терапию. Из-за своей болезни он придерживался жесткой диеты и вел здоровый образ жизни. Как человек с онкологией, он очень боялся коронавирусной инфекции, писало российское издание "Фонтанка", и даже превратил одну из комнат в своем загородном доме в больничную палату на случай, если заболеет.

Кто сбил самолет Прижина

Самолет главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, рухнувший в Тверской области, был сбит российской системой ПВО. Об этом Financial Times сказал западный чиновник, которому сообщили соответствующую информацию.

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