Граждане РФ несут цветы боевику, который совершил неудачный мятеж, будто он герой.

В Петербурге возле "Вагнер-центра" после сообщения о смерть главы ЧВК Евгения Пригожина возник стихийно созданный мемориал.

Как пишет Telegeam-канал Sota, жители города продолжают нести цветы и символику "вагнеровцев".

В то же время telegram-канал Readovka пишет, что после известия об авиакатастрофе, в здании "Вагнер-центра" в окнах включили свет таким образом, чтобы снаружи это напоминало крест.

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"Официально пресс-служба Пригожина пока не сообщала о смерти бизнесмена. Но окна в здании офиса "ЧВК Вагнер Центр" в Питере зажглись в форме креста", — говорится в сообщении.

Смерть Пригожина - что известно

Как сообщал УНИАН, 23 августа в Тверской области РФ разбился самолет Embraer, на борту которого было 10 человек, в частности, семь - "вагнеровцев". Во время аварии никто не выжил.

Впоследствии стало известно, что спасатели обнаружили на месте авиакатастрофы останки 10 человек, в том числе тело Пригожина.

Позже бортпроводница рассказала, что самолет Пригожина перед полетом отправили на"краткосрочный и непонятный ремонт".

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