Отмечается, что в главный "вагнеровец" перешел "красные линии".

Президент Российской Федерации Владимир Путин почти наверняка приказал сбить самолет главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. Решение могло быть принято с целью восстановить собственную власть после мятежа наемников.

Аналитики Института изучения войны отметили, что представители российских вооруженных сил, особенно министр обороны России Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба генерал армии Валерий Герасимов, вряд ли казнили Пригожина без приказа Путина. Вся российская политическая сфера и сфера безопасности, вероятно, рассматривали дальнейшее выживание Пригожина после восстания Вагнера как решение Путина.

Согласно другой версии экспертов, Путин, возможно, решил, что Пригожин перешел "красную черту", пытаясь сохранить доступ "Вагнера" к операциям в Африке. Путин, Пригожин и Лукашенко, возможно, включили в сделку соглашение, положившее конец восстанию наемников, которое требовало от Пригожина ограничить присутствие "вагнеровцев" в СМИ или свернуть свои операции в Африке.

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Также аналитики не исключают, что Путин уже какое-то время намеревался казнить Пригожина и что сбитие самолета 23 августа было случайным совпадением, хотя это маловероятно. Они напомнили, что кремлевское новостное агентство РИА Новости офицально сообщило об увольнении связанного с "Вагнером" генерала армии Суровикина с поста командующего Воздушно-космическими силами России, а на его место назначили генерал-полковника Виктора Афзалова.

Эксперты считают, что официальное подтверждение увольнения Суровикина в российских государственных СМИ в один день с убийством Пригожина, скорее всего, не случайно. Кремль, вероятно, пытался таким образом подать четкий сигнал о том, что с теми, кто был причастен к восстанию 24 июня, разобрались и что вызов "Вагнера" российскому руководству является решенным делом.

Смерть главаря ЧВК "Вагнер" Пригожина - что известно

23 августа в Тверской области РФ разбился самолет Embraer, который принадлежал главарю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. На борту находились 10 человек, из них семь - "вагнеровцев". При крушении никто не выжил.

Ночью стало известно, что спасатели обнаружили на месте авиакатастрофы останки 10 человек, находившихся на борту, в том числе тело Пригожина.

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