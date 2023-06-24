Командир "Российского добровольческого корпуса" записал обращение на фоне бунта "вагнеровцев". Он указал, что солдаты армии Российской Федерации оставляют свои позиции.
"Новое смутное время настало! Кровавый тиран вцепился мертвой хваткой в свой трон и готов убивать население уже русских городов - все видели видео взрывов в Воронеже и Ростове-на-Дону, кадры расстрела обычной семьи бойцами Росгвардии. Сам Путин, по моей информации, уже эвакуирован на Валдай, вслед за ним покидают Москву на своих бизнес-джетах и представители российской "элиты", - заявил в свое видеообращении командир РДК.
При этом он указал, что начал рушиться фронт в Украине, ведь деморализованные и лишенные управления солдаты армии РФ оставляют свои позиции.
"В районе Бахмута и на Запорожском направлении бойцы ВСУ продвигаются, не встречая сопротивления. Я призываю всех сторонников РДК к активным действиям! У всех нас появился уникальный шанс определить свою судьбу и судьбу нашей Родины!" - подытожил боец.
Переворот в России - последние новости
Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожина вместе со своими наениками вечером 23 июня наал военный переворот в Российской Федерации, когда обвинил минобороны РФ в атаке на "вагнеровцев". После этого он заявил, что выдвигается на Россию, чтобы "наказать" руководство.
Утром 24 июня Пригожин заявил об установлении контроля над военными объектами в Ростов-на-Дону. Там слышали стрельбу и взрывы, а также вспыхнула нефтебаза. После чего наемники двинулись в сторону Воронежа.
Кроме того, во многих городах России, в том числе и в Москве, на улицы вывели силовиков и военную технику, а также блокируют дороги.
В свою очередь российский диктатор Владимир Путин назвал действия Пригожина изменой и приказал наказать мятежников. Главный "вагнеровец", что наемники не сдадуться и двинутся в Москву.