Боец отметил, что настало новое смутное время.

Командир "Российского добровольческого корпуса" записал обращение на фоне бунта "вагнеровцев". Он указал, что солдаты армии Российской Федерации оставляют свои позиции.

"Новое смутное время настало! Кровавый тиран вцепился мертвой хваткой в свой трон и готов убивать население уже русских городов - все видели видео взрывов в Воронеже и Ростове-на-Дону, кадры расстрела обычной семьи бойцами Росгвардии. Сам Путин, по моей информации, уже эвакуирован на Валдай, вслед за ним покидают Москву на своих бизнес-джетах и представители российской "элиты", - заявил в свое видеообращении командир РДК.

При этом он указал, что начал рушиться фронт в Украине, ведь деморализованные и лишенные управления солдаты армии РФ оставляют свои позиции.

"В районе Бахмута и на Запорожском направлении бойцы ВСУ продвигаются, не встречая сопротивления. Я призываю всех сторонников РДК к активным действиям! У всех нас появился уникальный шанс определить свою судьбу и судьбу нашей Родины!" - подытожил боец.

Переворот в России - последние новости

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожина вместе со своими наениками вечером 23 июня наал военный переворот в Российской Федерации, когда обвинил минобороны РФ в атаке на "вагнеровцев". После этого он заявил, что выдвигается на Россию, чтобы "наказать" руководство.

Утром 24 июня Пригожин заявил об установлении контроля над военными объектами в Ростов-на-Дону. Там слышали стрельбу и взрывы, а также вспыхнула нефтебаза. После чего наемники двинулись в сторону Воронежа.

Кроме того, во многих городах России, в том числе и в Москве, на улицы вывели силовиков и военную технику, а также блокируют дороги.

В свою очередь российский диктатор Владимир Путин назвал действия Пригожина изменой и приказал наказать мятежников. Главный "вагнеровец", что наемники не сдадуться и двинутся в Москву.

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