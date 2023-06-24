Действия Пригожина российский террорист назвал "ударом в спину".

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который выдал аналитику по перевороту в РФ, заявил, что действия главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина – это "реально удар в спину". Он также спрогнозировал последствия возможного прихода "повара Путина" к власти в России.

Как заявил Гиркин в своем Телеграм-канале, если Пригожин окажется у власти, в Чечне неизбежно начнется "мятеж". Террорист также прогнозирует "начало 3-й Чеченской кампании".

"Очень вероятное обрушение фронта и вторжение врага в Крым, падение Донецка и Луганска; начало процесса распада РФ; недолгий, но очень грязный и кровавый период "диктатуры латиноамериканского образца". Без правил и без законов - по уголовным "понятиям", – подчернул Гиркин.

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Переворот в России

Вечером 23 июня 2023 года обострился давний конфликт между главарем "вагнеровцев" Евгением Пригожиным и российским военным руководством. Пригожин сообщил, что позиции его наемников атаковала российская армия и заявил, что они идут "останавливать Шойгу".

В росСМИ, подконтрольных Кремлю, традиционно заявили, что поводов для паники нет, Минобороны к удару не причастно, а сама запись об атаке является постановочной. В то же время в ряде других медиа сообщают, что в Москве подняли по тревоге сотрудников ФСБ и других силовиков.

Ближе к утру 24 июня в сети появились видео со стрельбой. Утверждается, что они были сняты в Ростовской области. Губернатор области призвал жителей не выходить из дома без необходимости. По его словам, правоохранительные органы делают все необходимое, чтобы обеспечить безопасность. В то же время, в различных каналах начали публиковать кадры, на которых якобы запечатлена колонна ПВК "Вагнер" в Ростовской области.

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