Тем, кто на них дежурит, отдается приказ открывать огонь "в случае возникновения угрозы".

Московское управление ФСБ поднимают по тревоге. Это подтверждает источник в армейских кругах, сообщающий о тревоге в московском гарнизоне.

По данным близкого к спецслужбам РФ источника Би-би-си, на трассе "Дон" (это дорога Москва — Воронеж — Ростов-на-Дону) ФСБ при поддержке СОБР (специальных отрядов быстрого реагирования войск нацгвардии) выставляют блокпосты. Тем, кто на них дежурит, отдается приказ открывать огонь "в случае возникновения угрозы". Техника при этом в режиме готовности, но приказа о ее выдвижении части пока не получали.

Источник ВЧК-ОГПУ сообщает, что подразделения ССО взяли под охрану здание Министерства обороны на Фрунзенской набережной.

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Пригожин утверждает, что военное командование РФ якобы "использовало втемную" артиллеристов, наносивших удар по тылам ЧВК "Вагнер" и обвинил Шойгу в "бегстве" из Ростова-на-Дону.

После заявлений Пригожина возбуждено дело о призыве к вооруженному мятежу, заявили в Национальном антитеррористическом комитете.

СМИ добавляют, что московские силовики приведены в повышенную готовность, а в столице вводится план "Крепость" - это план по защите объектов МВД. Точные действия сотрудников при этом плане подпадают под гостайну, но открыто известно, что входы и выходы в здания МВД перекрываются.

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