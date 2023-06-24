Террорист заявил, что "поход на Москву" для "Вагнера" крайне затруднителен.

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) выдал свою аналитику по перевороту в России, как там окрестили заявление главаря ПВК "Вагнер" Евгения Пригожина о том, что "вагнеровцы" идут останавливать министра обороны РФ Сергея Шойгу.

"Мятеж "Вагнера" начался явно преждевременно. Фронт не прорван, укры не побеждают. В данной обстановке мятеж означает "удар в спину" и армия его не поддержит. Преждевременность мятежа (который явно планировался заранее) вызвана простым фактом: Пригожина в ближайшее время непременно лишили бы основной части его войска – содержать даже 30-тысячную воинскую группировку за свой личный счет, без поддержки государства (читай – средств и материалов из МО РФ), он точно не смог бы более пары месяцев (и то - вряд ли)", – написал Гиркин в своем Телеграм-канале.

Российский террорист отметил, что на данный момент нет никаких подтверждений активных действий "вагнеровцев". По его словам, поступает информация, что "их силы в тыловых лагерях подготовки вообще ничего не знали и не были готовы действовать". Гиркин добавил, что, вероятно, "в мятеже принимает участие только часть подразделений, сосредоточенных в районе Луганска".

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"Поход на Москву" для "Вагнера" крайне затруднителен – большая часть танков своим ходом до Москвы просто не дойдет, артиллерию тащить в Москву вообще бесполезно, а наступать на легкой бронетехнике – означает рисковать разгромом по дороге, что вообще сделать "легче легкого". Все упирается исключительно в наличие лояльных подразделений, готовых выполнить приказ и открыть огонь на поражение ("Ахмат" вполне может выполнить, например, и не только "Ахмат"). Если до утра (то есть через 5-6 часов) "Вагнер" не добьется значительных успехов (а пока ни о каких его успехах не слышно) и на его сторону не начнут открыто переходить воинские части – мятеж затянется и с каждым днем его конечный успех будет все более маловероятен... ну, если в Кремле не обгадятся по привычке, конечно, и не начнут срочно "искать компромиссы" и подставлять Пригожину в пользование натруженный нос хорошо известного вип-чиновника", – резюмировал Гиркин-Стрелков в своем "обзоре".

Ситуация в России: что известно на эту минуту

Вечером 23 июня 2023 года обострился и без того накаленный конфликт между главарем "вагнеровцев" Евгением Пригожиным и руководством Минобороны РФ. "Повар Путина" заявил, что армия РФ ударила по позициям его наемников. Там решили ответить и заявили, что идут "останавливать" военное руководство РФ. Силовиков в Москве и других областях подняли по тревоге.

В ФСБ и Генрокуратуре РФ против Пригожина возбудили уголовное дело. Его обвиняют в призыве к вооруженному мятежу. В то же время в ФСБ призывали "вагнеровцев" не выполнять "преступные приказы Пригожина" и "принять меры к его задержанию", на что получили отказ.

Ночью 24 июня Пригожин заявил, что "вагнеровцы" входят в Ростов, а все участки границы они пересекли без особых проблем. По его словам, пограничники им не мешали, а наоборот "выходили навстречу и обнимались".

Тем временем в Минобороны РФ заявили, что "провокацией" Пригожина уже воспользовались ВСУ. В оборонном ведомстве страны-агрессора заявили, что украинские военные якобы готовят наступление под Бахмутом.

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