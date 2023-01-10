Патрушев утверждает, что американская сторона подтвердила его фантазии.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что США якобы готовили Украину к нападению на РФ, и специально для этого вывели войска из Афганистана.

В интервью российской газете "Аргументы и факты" он заявил, что эту информацию якобы подтвердила американская сторона.

Патрушев уверен, что не Россия напала на Украину, развязав самую большую войну в Европе со времен Второй мировой, а США и союзники воюют с РФ руками украинцев. По его словам, вывод войск США из Афганистана – часть подготовки США к "войне против РФ".

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"Внезапный уход же американцев из этой страны, как оказалось, во многом был связан с тем, чтобы сосредоточиться на Украине (...). Кстати, это подтвердил и госсекретарь США Блинкен, заявивший, что если бы американские военные не покинули Афганистан, то Вашингтон не смог бы выделять столько средств Украине", – заявил российский чиновник.

На самом деле пресс-секретарь Энтони Блинкен говорил о том, что в случае, если бы вывод войск из Афганистана не состоялся, США было бы сложнее выделять помощь Украине для отражения российских атак.

"Что касается войны России против Украины, то, если бы мы все еще находились в Афганистане, я думаю, это значительно осложнило бы ту поддержку, которую мы смогли оказать, и которую другие могли оказать Украине, чтобы она сопротивлялась российской агрессии", – сказал он.

Вывод войск из Афганистана

Вооруженные силы США и союзников вошли в Афганистан в 2001 году после террористического акта 11 сентября. Война в Афганистане стала самой продолжительной военной операцией США.

29 февраля 2020 года США и талибы подписали мирное соглашение, предусматривающее выведение всех регулярных американских войск и войск НАТО из Афганистана.

Администрация президента Дональада Трампа согласилась на первоначальное сокращение военнослужащих с 13,000 до 8,600 по июль 2020 года, с последующим полным выводом до 1 мая 2021 года.

Администрация нового президента США Джо Байдена перенесла окончательный срок на 11 сентября 2021 года. В результате США завершили вывод войск из Афганистана к 31 августа. Байден подчеркивал, что вывод войск был "в интересах" США, и отмечал: "Американские военные не могут и не должны погибать в войне, в которой афганские силы не готовы бороться за себя".

Вскоре после вывода военных США и НАТО власть в Афганистане захватило террористическое движение "Талибан".

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