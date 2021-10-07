Они были "незаявленными офицерами российской разведки".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал высылку восьми российских дипломатов из постоянного представительства России при НАТО в Брюсселе.

Об этом пишет Reuters.

По его словам, это не связано с конкретным событием, однако альянсу необходимо проявлять бдительность перед лицом "злонамеренной" деятельности России.

Столтенберг заявил, что эти восемь человек были "незаявленными офицерами российской разведки".

Читайте такжеСпецслужбы РФ пытались помешать эвакуации украинцев из Афганистана - разведка"Это решение не связано с каким-либо конкретным событием, но в течение некоторого времени мы наблюдаем рост злонамеренной активности России, и поэтому нам нужно проявлять бдительность", - сказал он на пресс-конференции.

Он отметил, что отношения НАТО с Россией находятся на самом низком уровне со времен окончания холодной войны.

НАТО выслала российских дипломатов из Брюсселя

Ранее сообщалось, что лидеры НАТО договорились выслать восьмерых российских дипломатов и упразднить должности еще двух дипломатических работников.

Решение касается российских дипломатов, которые являются "необъявленными офицерами российской разведки".

Российский сенатор Климов заявил, что это решение "без ответа не останется".

Автор: Людмила Жерновская