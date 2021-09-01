США и дальше будут бороться с терроризмом в других странах, но уже не путем войны.

Президент США Джо Байден считает, что Вашингтону удалось сделать все возможное для афганцев в течение двадцати лет пребывания в стране.

Об этом он заявил во время выступления 31 августа.

Американский глава напомнил, что США отправила войска в Афганистан, чтобы ликвидировать виновников нападения на американцев 11 сентября 2011 года.

"Если бы на нас напали 11 сентября из Йемена, а не Афганистана, начинали бы мы войну в Афганистане, даже если бы талибы контролировали Афганистан в 2001-м? Я считаю, что честный ответ – "нет". Это потому, что у нас не было никаких жизненно важных национальных интересов в Афганистане, кроме как предотвращение нападения на родину Америку и ее друзей. И это сегодняшняя правда", - сказал Байден.

Читайте такжеВ Эстонии избрали нового президента"Нам удалось то, что мы пытались сделать в Афганистане более 10 лет назад. Потом мы остались еще на 10 лет. Уже была пора положить конец этой войне", – подчеркнул президент США.

При этом Байден подчеркнул, что "угроза террора метастазируется во всем мире", что Вашингтон сталкивается с этими угрозами далеко за пределами Афганистана.

"На мой взгляд, фундаментальная обязанность президента – защищать Америку не от угроз 2001 года, а от угроз 2021 года. Это ключевой принцип, который лежит в основе решений по Афганистану. Я просто не верю, что безопасность Америки повысится путем продолжения развертывания тысяч американских войск и за счет ежегодных расходов на миллиарды долларов", – отметил американский глава.

Байден добавил, что он знает об угрозах терроризма в других странах.

"Мы продолжаем борьбу с терроризмом и в других странах. Для этого нам просто не надо вести наземную войну. У нас есть то, что называется загоризонтным потенциалом, что означает, что мы можем поражать террористов и цели без американских сапог на земле, или очень мало, когда необходимо", – ответил Байден.

Талибан захватил власть в Афганистане

15 августа талибы заявили о захвате всей территории Афганистана, в том числе и столицы - Кабула.

В этот же день президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан. 18 августа стало известно, что Гани со своей семьей находится в Объединенных Арабских Эмиратах.

19 августа "Талибан" провозгласил новое государство на подконтрольной ей территории – Исламский Эмират Афганистан. В этот же день Международный валютный фонд приостановил помощь Афганистану.

30 августа в Пентагоне заявили о завершении вывода своего военного контингента, а также эвакуации американских граждан и беженцев из Афганистана. В связи с этим аэропорт Кабула перешел под руководство талибов.

Автор: Яна Ставская