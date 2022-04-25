Военные из российского города Рубцовск вывезли из Киевщины 2 тонны вещей.

Российский город Рубцовск в Алтайском крае, о котором раньше не слышали в Украине, теперь стал городом мародеров. Именно туда российские оккупанты отправили больше всего награбленного на Киевщине имущества. Рашисты хотели прислать в Рубцовск почти 2 тонны вещей украинцев.

Об этом сообщает ТСН.

Из-за скандала со "слитыми" данными мародеров, не все адресаты, которым оккупанты присылали награбленное имущество, смогли его получить. Однако некоторым удалось получить вещи, которые оккупанты воровали на Киевщине.

Журналисты позвонили в мэрию Рубцовска, они предложили снять ролик, который "опровергнет" информацию о мародеров. Зам. главы администрации города рассказала, что она ничего не знает о том, действительно ли оккупанты присылали краденое имущество.

Однако журналистам все же удалось узнать о жадных мародерах из Рубцовска. Родители одного из таких оккупантов очень встревожены из-за "информационной войны" вокруг их семьи. Они не идут на контакты с прессой и отказываются общаться. Известно, что на некоторых мародеров, имена которых "засветились" в списке тех, кто отправлял из Беларуси награбленное украинское имущество, в РФ завели уголовные дела.

В городе одни колонии. Ямы на дорогах местные "латают" кирпичами, а военную службу там считают единственным спасением от бедности. В социальных сетях можно найти немало доказательств "хорошей жизни" Рубцовска. Люди крадут все, что плохо лежит.

Так, недавно в городе посреди дня мужчина украл снегоуборочную машину. А в комментариях под новостью об этом можно найти шутки от россиян. Среди тех, кто одобряет преступления, есть военный, служащий именно в той части, которая мародерила на Киевщине. Он также "засветился" на видео с почты, где оккупанты отправляли награбленное. Сам мужчина прислал в Рубцовск 191 килограмм имущества украинцев, которое тот забрал себе.

В мэрии города говорят, что они не будут подтверждать информацию о мародерах, пока не завершится следствие. Из этого следует, что все в Рубцовске знают о скандале, однако все пытаются отмалчиваться. Уже пять посылок таки добрались до города, их уже получили. Поэтому пока одни жены оккупантов будут хоронить своих мужей, другие будут радоваться мародерству и носить вещи украинцев.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в сети идентифицировали российских мародеров. Они отправляли домой краденое в Украине имущество. Большинство посылок хотели прислать в Рубцовск.

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