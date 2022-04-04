В Алтайский край в другие регионы России отправили тонны украденных у украинцев вещей.

Мародеры из числа российских военных за день отправили белорусской курьерской службой в городе Мозырь больше 2-х тонн вещей. Большая часть - краденное у украинцев.

Персональные данные российских солдат-мародёров, которые причастны к преступлениям на территории Украины, опубликовал проект Беларускі Гаюн.

"Благодаря неравнодушным людям мы получили внушительный массив личных данных преступников, которые должны понести ответственность за воровство и убийство людей в Украине. Нам известно, что основная масса из них из Рубцовска (Алтайский край), также есть из: Горняка (Алтайский край), Читы (Забайкальский край), Железногорска (Красноярский край), Омска, Ульяновска, Новосибирска, Москвы, Ангарска (Иркутская область), Уссурийска (Приморский край) и Биробиджана (Еврейская автономная область)", - сообщает проект.

По информации Беларускі Гаюн, только 2 апреля они сдали на отправку в больше 2-х тонн вещей, среди которых значительная часть — краденные.

Больше всего краденного - от 50 то 450 кг - отправили:

Коваленко Евгений Евгеньевич. Телефон: +79130213100. Отправил в Рубцовск 450 кг инструментов, музыкальные колонки, стол, палатку и так далее.

Лазарев Артем Петрович. Телефон: +79132257343. Отправил в Рубцовск 255 кг запчастей и электросамокат.

Николаев Павел Александрович. Телефон: +79235652819. Отправил в Рубцовск 205 кг инструментов, телевизор и кресло.

Сердцев Андрей Николаевич. Телефон: +79831816692. Отправил в Рубцовск 150 кг. инструментов, вещей и телевизор.

Валиев Георгий Муратович. Телефон: +79133660555. Отправил в Рубцовск 150 кг инструментов и вещей.

Степанов Николай Николаевич. Телефон: 89146747822. Отправил в Уссурийск 140 кг запчастей и кондиционеров.

Канболатов Эльдар Арсланович. Телефон: +79230096646. Отправил в Рубцовск 140 кг инструментов и одежды.

Жуковский Роман Александрович. Телефон: +79133615429. Отправил в Рубцовск 130 кг инструментов, вещей и телевизор.

Чучалин Евгений Викторович. Телефон: +79230018617. Отправил в Рубцовск 100 кг инструментов, вещей и несколько телевизоров.

Волощук Иван Иванович. Телефон: +79627939791 (номер жены/матери). Отправил в Рубцовск 95 кг инструментов, вещей и телевизор.

Колоцей Сергей Александрович. Телефон: +79378814554 (номер родственника). Отправил в Ульяновск крышку багажника, 90 кг.

Юшин Владимир Сергеевич. Телефон: +79243830515. Отправил в Читу 85 кг одежды.

Григорян Артур Ашотович. Телефон: +79831066239. Отправил в Горняк 60 кг вещей, аккумуляторов и запчастей для ПК.

Шулайкин Николай Николаевич. Телефон: +79142155101. Отправил в Биробиджан 60 кг одежды и рыболовных принадлежностей.

Дацюк Иван Андреевич. Телефон: +79137976731. Отправил в Рубцовск 60 кг одежды.

Кузьмин Игорь Сергеевич. Телефон: +79236497934. Отправил в Рубцовск 50 кг инструментов и вещей.

Проект просит передать данную информацию СБУ и обещает продолжать собирать, проверять и публиковать данные военных преступников.

Ранее украинская разведка сообщала, что в белорусском городе Наровля российские военные открыли базар для торговли награбленным в Украине имуществом.

3 апреля проект Беларускі Гаюн опубликовал 3 часа записей с онлайн-камеры курьерской службы в белорусском Мозыре, через которую оккупанты-мародеры отправляют краденные у украинцев вещи.

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