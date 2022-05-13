Перед этим министр сам "поговорил" с павлинами на брифинге.

Глава МИД РФ Сергей Лавров нахамил журналистам "Настоящего Времени".

Как сообщает "НВ", на просьбу корреспондента дать комментарий, Лавров ответил: "С павлинами поговори".

А спикер МИД РФ Мария Захарова посоветовала им принимать участие в мероприятиях для прессы. По информации журналистов, по ее же решению их на пресс-подход не пустили.

Отметим, что перед тем Сергей Лавров в Душанбе (Таджикистан) во время общения с журналистами по итогам заседания совета министров иностранных дел СНГ был перебит павлином.

Когда российский министр рассказывал о части заседания, касавшейся ситуации в Центральной Азии, птица несколько раз прокричала, чем заглушила слова Лаврова, заставив его прерваться.

"Понравилось", – сказал министр, комментируя ситуацию, и рассмеялся.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз нацелен перехватить функции обеспечения безопасности своих членов по примеру НАТО. Так Лавров прокомментировал стремление Украины стать полноправным членом ЕС.

Вас также могут заинтересовать новости: