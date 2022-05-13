В то же время глава российской делегации Мединский утверждал, что РФ не будет препятствовать интеграции страны в ЕС.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что Евросоюз нацелен перехватить функции обеспечения безопасности своих членов по примеру НАТО.

Так Лавров прокомментировал стремление Украины стать полноправным членом ЕС.

Накануне зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявлял, что теперь Россия будет препятствовать евроинтеграции Украины.

"Украинские власти готовы к нейтральному статусу на условиях получения гарантий за пределами НАТО и других военных блоков, но при этом они стараются всячески акцентировать свое стремление стать членами ЕС. Но безобидность такого желания Киева вызывает серьезные сомнения. Это на самом деле так, учитывая, что ЕС из конструктивной экономической платформы превратился в агрессивного воинствующего игрока, который уже заявляет об амбициях далеко за пределами Европейского континента", - выразился Лавров.

В качестве примера министр привел речь главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на саммите ЕС-Япония в Токио.

"Урсула фон дер Ляйен в агрессивном классическом стиле заявила о том, что ЕС обязан играть активную роль в обеспечении безопасности именно Тихоокеанского региона. То есть, они устремляются ровно по тем следам, которые уже прокладывает НАТО – тем самым подтверждая тенденцию, что они с тем альянсом сливаются и будут, по сути, выполнять функцию его придатка", - считает глава МИД РФ.

Россия вторглась в Украину 24 февраля под предлогом предотвратить вступлению страны в НАТО, так как этот союз угрожает безопасности граничащих с Украиной российских территорий.

Дабы избежать широкомасштабной войны в Европе, некоторые европейские лидеры даже уговаривали украинское руководство отказаться от перспектив в ЕС и НАТО.

В то же время глава российской делегации в переговорах с Украиной Владимир Мединский утверждал, что РФ не будет препятствовать интеграции страны в ЕС.

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