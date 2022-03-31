Украина опровергает все фейки России о якобы "биолабораториях" США на территории страны.

МИД России в очередной раз опозорился на международном уровне фейковым заявлением о якобы биолабораториях в Украине.

На этот раз у Лаврова придумали, мол, Украина поставляла Германии образцы крови "славянского этноса". О чем на заседании конференции по разоружению в Женеве заявил Постпред РФ при Отделении ООН и международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

"Действия Германии, ранее неизвестные широкой общественности, несут такую же угрозу, как биологические эксперименты США, и требуют детального изучения... В теории могут быть созданы биоагенты, способные избирательно поражать разные этнические группы", - заявил российский дипломат.

По логике Москвы, специалисты немецкого Института тропической медицины имени Нохта сотрудничали с Минздравом Украины, и украинская сторона "обязалась поставлять образцы крови славянского этноса из разных регионов".

Более того, из Украины в НИИ имени Уолтера Рида Сухопутных войск США якобы вывезли несколько тысяч образцов сыворотки больных, большинство из которых принадлежат славянскому этносу".

Как ранее сообщал УНИАН, Российская Федерация распространяет дезинформацию об оружии массового уничтожения в Украине. МИД Украины назвал дезинформацией и провокацией заявления РФ о создании биологического оружия в Украине.

Также Министерство здравоохранения Украины опровергло распространенную российскими пропагандистскими СМИ информацию о якобы "экстренную зачистку следов военно-биологической программы, которая финансируется за средства Минобороны США" и "уничтожение особо опасных патогенов" и отметило, что на территории нашего государства нет американских лабораторий.

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