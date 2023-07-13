Командующего 58-й армией РФ Ивана Попова отстранили 12 июля из-за поражений оккупантов на фронте в Запорожской области. Он записал к россиянам обращение, чем вызвал новый "прецедент" после попытки мятежа Пригожина.

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) предупредил о вероятности нового "шествия на Москву" после бунта основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина из-за вынужденной отставки командующего 58-й армией РФ Ивана Попова.

Он заявил, что обращение, которое записал недовольный Попов к россиянам - новый "опаснейший прецедент" для РФ.

"Почти мятеж. Тем более, что на этот раз его создал не какой-то уголовник, волею фортуны пробившийся "из грязи в князи", а натуральный кадровый генерал. (И "не из худших")", - заявил Гиркин.

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Он указал, что до момента распада российской армии - "рукой подать", как и от новой попытки военного захвата Москвы.

"От нового "похода на Москву" в исполнении регулярной армии нас отделяет только новое крупное военное поражение. Которого очень хотелось бы избежать, но Фанерный и Му-Му - они необучаемы… Они провоцируют…", - считает Гиркин.

Отметим, "Фанерным" и "Му-Му" террорист РФ в своем "блоге" называет главу Минобороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

В РФ отстранили от командования генерала Попова - суть скандала

Отметим, 12 июля росСМИ сообщили об отстранении с должности командующего 58-й армией РФ генерала Ивана Попова из-за провалов оккупантов в Запорожской области (именно этот участок фронта "координировал" Попов).

Сегодня Попов записал к россиянам аудиообращение, в котором подтвердил отставку и указал, что причиной его "немилости" стал правдивый отчет о ситуации на Запорожском фронте. По словам Попова, он не смолчал о "сложной ситуации" и о проблемах армии РФ, за что получил наказание.

Попов заявил, что из-за правдивых данных о ситуации в Украине высшее военное руководство РФ, вероятно, посчитало его опасным.

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