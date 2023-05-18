Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) сравнил лидера РФ Владимира Путина с "конституционным инвалидом", указав, что он своими "талантами" не только погубит приграничные территории РФ (Ростовскую область), но и сдаст Кремль ВСУ.
В своем очередном эфире Гиркин заявил, что в перспективе, если российская армия продолжит "спецоперировать" Украину так, как сейчас, то не удержит ничего.
"Даже Кремль не удержим, со временем. Если уж, извините, Кремлевский дворец обстреляли, а у нас никакой реакции на это. Если даже это не заставило президента, как верховного главнокомандующего, стать исполнителем своих, возложенных по Конституции, функций, то чего уж говорить дальше", - указал Гиркин.
Гиркин пообещал Путину "удар ножом"
Отметим, что в последние дни российский террорист отметился красноречивостью не только в отношении "СВО", но и лично в адрес президента РФ Владимира Путина.
Вчера на волне сообщений СМИ о продлении зерновой сделки между Киевом и Москвой Гиркин отметился "кровавым" предсказанием для диктатора. В своей социальной сети он пообещал, что рано или поздно Путин получит "удар ножом в спину" на фоне такого решения.