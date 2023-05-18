По мнению террориста, лидер РФ в вопросе защиты страны и реализации "спецоперации" ни на что не способен.

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) сравнил лидера РФ Владимира Путина с "конституционным инвалидом", указав, что он своими "талантами" не только погубит приграничные территории РФ (Ростовскую область), но и сдаст Кремль ВСУ.

В своем очередном эфире Гиркин заявил, что в перспективе, если российская армия продолжит "спецоперировать" Украину так, как сейчас, то не удержит ничего.

"Даже Кремль не удержим, со временем. Если уж, извините, Кремлевский дворец обстреляли, а у нас никакой реакции на это. Если даже это не заставило президента, как верховного главнокомандующего, стать исполнителем своих, возложенных по Конституции, функций, то чего уж говорить дальше", - указал Гиркин.

Гиркин пообещал Путину "удар ножом"

Отметим, что в последние дни российский террорист отметился красноречивостью не только в отношении "СВО", но и лично в адрес президента РФ Владимира Путина.

Вчера на волне сообщений СМИ о продлении зерновой сделки между Киевом и Москвой Гиркин отметился "кровавым" предсказанием для диктатора. В своей социальной сети он пообещал, что рано или поздно Путин получит "удар ножом в спину" на фоне такого решения.

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