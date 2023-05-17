Террорист посоветовал лидеру РФ беречь спину.

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) предсказал лидеру РФ Владимиру Путину "удар ножом в спину" в связи с продлением зерновой сделки.

В своем Telegram Гиркин не упустил возможности воспользоваться громким "инфоповодом" и указал, что у Путина есть теперь два варианта после опрометчивого решения в пользу Украины.

"Отыскивать место на спине, куда турки еще не воткнули ножа (а очередной нож точно будет)" , - указал Гиркин.

В качестве второй "альтернативы" он предложил Путину заготовить рассказы о том, как его в очередной раз "провели за нос".

"Возможно - очень грубо, возможно - в рамках терпимого, но в любом случае - за него уже взялись и повели", - высказался террорист.

Турция заявила, что зерновое соглашение удалось продлить

Напомним, что переговоры по поводу продления "зернового соглашения", которое уже более месяца намеренно саботирует Россия, вероятно, закончились успехом для Украины. На прошлой неделе в Стамбуле делегации Украины и РФ провели несколько общих встреч, однако тогда переговоры були нерезультативными.

Сегодня издание Bloomberg сообщило, что Россия якобы перестала блокировать договоренность и дала согласие на возобновление экспорта зерновых.

Отметим, что с начала войны агрессор шантажирует мир и Украину продовольственным кризисом, блокируя судна с украинским зерном в черноморской акватории. 22 июля 2022 года РФ и Украина (при посредничестве Стамбула и ООН) пришли к общему знаменателю в этом вопросе.

В марте, после новой порции шантажа со стороны РФ, стороны продлили соглашение на 120 дней.

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