Российский ультиматум снова проигнорировали.

Российские власти признали, что срок действия зерновой сделки продлили еще на 60 дней, проигнорировав выдвинутые Москвой требования. Об этом говорится в заявлении российского МИДа.

"В ответ на обращения, прежде всего турецких партнеров как стороны договоренности, подтвердили ее продление еще на два месяца, до 17 июля включительно, без каких-либо изменений", – сообщают в МИД России.

При этом российские дипломаты посетовали, что на практике выполняется только украинская часть сделки, тогда как российские требования все игнорируют. Также МИД РФ возмущается, что украинское зерно якобы вывозится преимущественно в богатые страны (ранее украинские власти на цифрах поясняли, что эти заявления РФ не отвечают действительности).

Видео дня

В заключение российский МИД снова напомнил о своих требованиях:

переподключить "Россельхозбанк" к SWIFT;

возобновить поставки в Россию запчастей к сельхозтехнике;

снять санкционные ограничения с транспортной логистики и страхования российского сельхозэкспорта;

возобновить работу аммиакопровода "Тольятти-Одесса";

разморозить активы российских компаний за рубежом.

"Без выполнения этих требований ни о каком расширении "черноморской инициативы" речи в принципе не идет, а сама договоренность будет прекращена после 17 июля", – пригрозили в Москве.

Продление зерновой сделки

Вчера стало известно, что срок действия зерновой сделки удалось продлить еще на два месяца. Никакие российские требования учтены не были, но зато в сделку включили порты Ольвия и Николаев, через которые теперь тоже можно вывозить зерно. Правда, пока только турецким зерновозам.

Среди россиян и Z-активистов это известие вызвало шквал негодования. В числе прочих возмущенные комментарии оставил бывший полевой командир "ДНР" Игорь Гиркин. Он предрек Путину очередной "нож в спину" от Эрдогана.

Вас также могут заинтересовать новости: