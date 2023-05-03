От врага можно ожидать провокаций, предупредил спикер Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

На одном из видео, на котором якобы видно "удар" по Кремлю, даже не пошатнулся флаг на "атакованном" здании.

Нет никаких последствий "удара" по центру Москвы, рассказал спикер Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире радио "Донбасс. Реалии". "Вот так с первого взгляда сказать, что это было - видимо, НЛО, знаете ли. Я не могу сказать прямо, что это вообще происходило, насколько это эффективно. Там флаг виден, на том видео, даже не пошатнулся, и никаких каких-то последствий от этого нет", - отметил он.

По мнению Игната, таким образом РФ может пытаться выставить Украину агрессором. "Ну, если таким образом Россия пытается, ну, это мое личное мнение, ...показать какую-то эскалацию со стороны Украины, агрессивные действия, то Россия так делает всегда, постоянно обвиняя. Они даже рассказывают, что мы по своим жилым домам ракетами своими бьем. Собственно, здесь именно такой вариант", - заявил спикер.

Видео дня

Игнат предупредил, что российская сторона способна осуществить какие-то провокации. "Мне представляется, что над самым центром... столицы, над зданием, где президент у них сидит, диктатор, происходят такие странные вещи. Ну, для меня это выглядит, как минимум, странно... возможно ожидать и каких-то провокаций от них", - отметил спикер.

"Атака" на Кремль - сегодня это стоит знать

В сети сообщили, что в ночь на 3 мая в Москве раздавались взрывы. Позже появилось видео, на котором был виден дым над Кремлем.

В администрации российского диктатора Владимира Путина утверждали, что Украина "атаковала" Кремль дронами, и это было "покушение" на лидера россиян. В Кремле добавили, что из строя были выведены два беспилотника, и обошлось без пострадавших. Российская сторона отметила, что Путина во время "атаки" не было в Кремле.

Позже пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что задача нашей страны во время войны с РФ - освобождение оккупированных территорий, а не удары по Москве.

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