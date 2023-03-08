Окружение российского террориста Игоря Гиркина (Стрелкова) ноет, что массированные ракетные удары по украинским городам дорогостоящим "Калибрами" ничего, кроме истощения ресурсов, для РФ не дали.
Террорист в своем Telegram согласился с мнением своего друга, боевика Игоря Аникина. Тот таким образом раскритиковал действия генерала Сергея Суровикина, жестокостью которого в свое время восхищались провоенные российские "блогеры".
"Куда ушли сотни дорогостоящих "Калибров" и прочих "Искандеров", которые якобы уничтожали украинскую инфраструктуру, у генерала Армагеддона "Куколдона", конечно же, никто не спросит. Как и у его преемника", - написал товарищ Гиркина.
Окружение Гиркина назвало массированные удары по Украине "ракетным шоу", которое организовали "не для победы, а для переговоров": "На которые, собственно, никто и не пошел. Выстрел в пустоту".
Массированные удары по Украине - что известно
С 10 октября, сразу после назначения генерала Суровикина командующим оккупантов в Украине, Россия начала наносить массированные удары по украинской энергосистеме.
Во время воздушных атак российские ракеты нередко "не долетали" до целей и попадали в гражданские объекты, мишенями становились, в частности, многоэтажки.
Впрочем, последние атаки РФ благодаря усилению Западом украинской ПВО были для РФ безрезультатными. Захватчикам не помогла и смена тактики ударов.
В течение трех последних недель Украина не испытывает дефицита электроэнергии. Но из-за действий врага страна потеряла 44% атомной генерации и три четверти мощностей ТЭС.