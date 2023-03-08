Окружение Гиркина назвало массированные удары по Украине "ракетным шоу".

Окружение российского террориста Игоря Гиркина (Стрелкова) ноет, что массированные ракетные удары по украинским городам дорогостоящим "Калибрами" ничего, кроме истощения ресурсов, для РФ не дали.

Террорист в своем Telegram согласился с мнением своего друга, боевика Игоря Аникина. Тот таким образом раскритиковал действия генерала Сергея Суровикина, жестокостью которого в свое время восхищались провоенные российские "блогеры".

"Куда ушли сотни дорогостоящих "Калибров" и прочих "Искандеров", которые якобы уничтожали украинскую инфраструктуру, у генерала Армагеддона "Куколдона", конечно же, никто не спросит. Как и у его преемника", - написал товарищ Гиркина.

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Окружение Гиркина назвало массированные удары по Украине "ракетным шоу", которое организовали "не для победы, а для переговоров": "На которые, собственно, никто и не пошел. Выстрел в пустоту".

Массированные удары по Украине - что известно

С 10 октября, сразу после назначения генерала Суровикина командующим оккупантов в Украине, Россия начала наносить массированные удары по украинской энергосистеме.

Во время воздушных атак российские ракеты нередко "не долетали" до целей и попадали в гражданские объекты, мишенями становились, в частности, многоэтажки.

Впрочем, последние атаки РФ благодаря усилению Западом украинской ПВО были для РФ безрезультатными. Захватчикам не помогла и смена тактики ударов.

В течение трех последних недель Украина не испытывает дефицита электроэнергии. Но из-за действий врага страна потеряла 44% атомной генерации и три четверти мощностей ТЭС.

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