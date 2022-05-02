По официальным данным, погиб 15-летний подросток, несовершеннолетнюю девушку госпитализировали.

В Одессе вражеская ракета попала в жилой дом, погиб подросток.

Об этом журналистам сообщили в оперативном командовании "Юг".

Отмечается, что ракета оккупантов сегодня вечером попала в жилой дом. В результате погиб 15-летний подросток, несовершеннолетняя девушка доставлена в больницу.

Всего в упомянутом доме было пять человек. В настоящее время спасатели продолжают тушение пожара, который начался в результате попадания ракеты. После ликвидации огня будут работать следователи.

С другими людьми, которые были в доме, работают психологи.

Подробности уточняются.

Кроме того, повреждение получило религиозное сооружение, которое находится недалеко от поврежденного жилого дома. В частности, у сооружения снесена крыша, выбиты оконные стекла.

В то же время, во время телевизионного марафона секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в Одессе поврежден один из храмов УПЦ (МП).

Как сообщал УНИАН, сегодня вечером в Одессе в результате ракетного удара были повреждены объекты инфраструктуры. В частности, было повреждено одно из религиозных сооружений. Есть погибшие и раненые.

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