Более половины электроэнергии в стране производят Ривненская, Южноукраинская и Хмельницкая АЭС.

Несмотря на повреждение нескольких объектов критической инфраструктуры в результате очередной атаки россиян, в Украине достаточно объемов выработанной электроэнергии для обеспечения потребностей потребителей.

Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики со ссылкой на министра Германа Галущенка, пятые сутки подряд генерации электроэнергии достаточно для обеспечения потребностей потребителей.

По словам министра, сегодня генерация электроэнергии продолжит обеспечивать ее потребление, появился определенный резерв мощности. Более половины электроэнергии страны производят Ривненская, Южноукраинская и Хмельницкая АЭС.

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В Одесской области в связи с ремонтами сетей возможны стабилизационные отключения.

Кроме того, в Харьковской области энергетики менее чем за сутки завершили ремонтные работы и восстановили электроснабжение в Купянске и прилегающих районах, которые накануне были обесточены в результате вражеских обстрелов.

Массированный удар по Украине 16 февраля - что известно

Сегодня ночью, 16 февраля, российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по территории Украины, в частности по объектам критической инфраструктуры.

По данным Воздушных сил ВСУ, противник выпустил по Украине 32 крылатые ракеты воздушного и морского базирования. Силами и средствами Воздушных сил было уничтожено 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" и две управляемые авиационные ракеты Х-59.

Несколько крылатых ракет Х-22 достигли своих целей, поразив объекты критической инфраструктуры.

В Воздушных силах в очередной раз напомнили, что сейчас на вооружении украинских военных нет огневых средств, способных уничтожать этот тип ракет.

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