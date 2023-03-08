Украина имеет особенно острую потребность в высоковольтном оборудовании, в частности трансформаторах, распределительной газовой генерации.

Энергосистема Украины пока не имеет дефицита мощности, однако все еще существует большая потребность в дополнительной поставке оборудования для обеспечения стабильного функционирования электроэнергетики. Об этом заявил заместитель министра энергетики Украины по вопросам европейской интеграции Ярослав Демченков во время заседания Комитета безопасности Постоянного совета ОБСЕ, информирует правительственный портал.

Он подчеркнул, что энергетическая система Украины стала ключевой мишенью российского агрессора. В то же время она продемонстрировала чрезвычайную устойчивость благодаря проведенной в условиях войны синхронизации с европейской ENTSO-E, героической работе украинских энергетиков и поддержке международных партнеров, которые сформировали международную коалицию в поддержку Украины и ее энергетического сектора.

"Важно иметь запас оборудования на будущее. Ремонт и перестройка займет много времени. Мы имеем особенно острую потребность в высоковольтном оборудовании, в частности трансформаторах, распределительной газовой генерации и другом энергетическом оборудовании", - отметил он.

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Демченков ознакомил участников заседания с основными направлениями, по которым будет реформироваться и восстанавливаться украинская энергетика.

По его словам, речь идет об устойчивой энергетике, предусматривающей развитие ядерной и возобновляемой генерации, а также о безопасной энергетике, залогом которой является децентрализованное производство электроэнергии.

Массированные удары по Украине - ситуация с энергетикой

Уже более трех недель в Украине отсутствует дефицит электроэнергии.

С начала полномасштабного вторжения РФ в результате ракетных и дроновых атак, а также оккупации Запорожской АЭС, Украина потеряла 44% атомной генерации и три четверти мощностей ТЭС.

Российские оккупанты с октября 2022 года совершили десятки ракетных и дроновых атак на объекты магистральных сетей "Укрэнерго", нанеся масштабные и сложные повреждения.

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