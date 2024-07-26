Он находится в санкционном списке стран ЕС.

В России по делу о коррупции задержали бывшего заместителя министра обороны РФ Дмитрия Булгакова. Это очередное громкое задержание высокопоставленного военного чиновника в РФ.

В Следственном комитете России заявили, что генерал заключен под стражу. "Расследуется уголовное дело коррупционной направленности, в рамках которого Дмитрию Булгакову, занимавшему в 2008-2022 годах должность заместителя Министра обороны Российской Федерации, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. С фигурантом проводятся необходимые следственные действия", - говорится в сообщении.

Российские СМИ со ссылкой на Федеральную службу безопасности пишут, что 69-летний генерал помещен в СИЗО-2 ("Бутырка"). Булгаков ушел в отставку в конце сентября 2022 года, позже был назначен генинспектором Управления генеральных инспекторов Минобороны.

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Аресты в Минобороны

Как известно, после отставки российского министра обороны Сергея Шойгу в России произошло громкие задержания высокопоставленных военных.

Так, задержали бывшего замглавы Минобороны Тимура Иванова, начальника главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, начальника главного управления связи Минобороны Вадима Шамарина и экс-командующего 58-й армией Ивана Попова.

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