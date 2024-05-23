По информации росСМИ, у Вадима Шамарина перед арестом провели обыск.

В России задержали начальника Главного управления связи Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Об этом сообщает российская газета "Коммерсант".

Известно, что Шамарин также является заместителем начальника Генерального штаба Валерия Герасимова. Источник в правоохранительных органах сообщил изданию, что по уголовному делу о возможных махинациях у генерала прошел обыск. В результате чего Шамарина доставили на допрос в Главное военное следственное управление СКР (Следственного комитета России).

В то же время ТАСС сообщило, что Шамарина арестовали по делу о получении взятки в 235-м гарнизонном военном суде. После чего следователи обвинили арестованного генерала в получении взятки в особо крупном размере.

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Отмечается, что такой высокопоставленный российский военный является не первым, который подвергается уголовному преследованию за последнее время. Ранее были задержаны и арестованы заместитель министра обороны Тимур Иванов и начальник главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов. Оба обвиняются в получении взятки в особо крупном размере.

Что касается Юрия Кузнецова, то ему инкриминируют получение взятки на сумму 30,5 млн рублей. Тимур Иванов обвиняется в получении 1,185 млрд руб.

Кроме того, 17 мая по делу о мошенничестве был арестован экс-командующий 58-й армии Южного военного округа Иван Попов.

Аресты в России - последние новости

Как писал УНИАН, в России задержали американского военного, которого обвинили в "преступном поведении". Как стало известно, штаб-сержант Гордон Блэк закончил службу в Южной Корее и должен был вернуться в США, однако без разрешения начальства поехал во Владивосток, чтобы встретиться с женщиной, с которой у него были романтические отношения.

"Армия сообщила его семье, а Государственный департамент США оказывает соответствующую консульскую поддержку солдату в России. Учитывая деликатность этого вопроса, мы не можем предоставить дополнительные подробности на данный момент", - отметила пресс-секретарь армии США Синтия О. Смит.

Также сообщалось, что в РФ заявили о задержании поджигателей вертолета Ка-32 на аэродроме в Остафьево. ФСБ задержана 4 парней и 19-летнюю девушку. Все они приехали в Москву из регионов.

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