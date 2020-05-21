HBO показал трейлер документального фильма о преследованиях геев в Чечне (видео)

Сам фильм покажут 30 июня.

Телеканал HBO показал трейлер документального фильма Welcome to Chechnya («Добро пожаловать в Чечню») о преследованиях геев в Чечне.

Читайте такжеВ Чечне женщина попросила Кадырова помочь с продуктами, после чего была вынуждена извинятьсяВидеоролик размещён на YouTube-канале HBO.

Сам фильм покажут 30 июня. Картину снял режиссёр Дэвид Франс, ранее номинированный на «Оскар» за фильм «Как пережить чуму». Оператором и сопродюсером выступил российский режиссёр Аскольд Куров.

Известно, что «Добро пожаловать в Чечню» показывали в январе 2020 года на фестивале «Сандэнс». В феврале фильм получил приз зрительских симпатий на Берлинском кинофестивале.

О преследовании гомосексуалистов в Чечне неоднократно сообщали российские издания. Отмечалось, что в республике действуют секретные тюрьмы для представителей ЛГБТ-сообщества.

Власти Чечни эту информацию отрицают. А глава республики Рамзан Кадыров заявлял, что в Чечне «геев нет».

Ранее УНИАН писал, как в Чечне задержали группу людей за лайки под видео блогера, сбежавшего в Польшу.