В Чечне задержали группу людей за лайки под видео блогера, сбежавшего в Польшу

Родственники задержанных не стали рассказывать о произошедшем из-за опасений "навредить своим близким".

В чеченских станицах Наурская и Шелковская силовики 26 февраля задержали не меньше девяти человек, которые поставили лайки под видео блогера Тумсо Абдурахманова.

Читайте такжеКадыров назвал журналистов "шайтанами": я не считаю их людьмиОб этом передает «Кавказ.Реалии» со ссылкой на источники.

В публикации не уточняется, о каком или каких именно роликах идет речь. По сведениям издания, родственники задержанных молодых людей не стали рассказывать о произошедшем из-за опасений «навредить своим близким». При этом в МВД по Наурскому району заявили, что 26 февраля в станицах никого не задержали.

Ранее чеченский блогер Тумсо Абдурахманов, живущий ныне в Польше, рассказал о совершенном покушении на его жизнь. Преступник проник в его квартиру под видом полицейского, затем напал на блогера с молотком, но Абдурахманову удалось его обезвредить.

Известно, что Абдурахманов уехал из Чечни в 2015 году из-за конфликта с родственниками Рамзана Кадырова. Против него завели уголовное дело об организации вооруженного формирования и участии в нем, обвинили в участии в боевых действиях в Сирии. Блогер утверждает, что невиновен.

В марте 2019 года глава парламента Чечни Магомед Даудов объявил кровную месть Абдурахманову который заявил в своем ролике, что презирает экс-президента республики Ахмата Кадырова и считает того предателем чеченского народа. Позднее слова чиновника опровергли, заявив, что «переводчик умышленно исказил слова Даудова, сказанные на чеченском языке».

Как сообщал УНИАН, в январе в Чечне задержали 25 человек за коллаж на Кадырова.