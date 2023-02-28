Диктатор выступил на коллегии ФСБ и шокировал своим антироссийским заявлением.

Российский диктатор Владимир Путин шокировал сотрудников спецслужбы ФСБ своим антироссийским заявлением: он призвал своих агентов ликвидировать из России всю "мразь". Ранее у ФСБ уже возникли проблемы из-за жалоб бывшего повара Путина Евгения Пригожина.

Так, лидер РФ в рамках своего выступления на коллегии ФСБ выразил беспокойство в связи с активизацией на территории России случаев сепаратизма, национализма, неонацизма и ксенофобии. Он попросил спецслужбу разобраться с теми, кто пытается расколоть российское общество.

"Конечно, нужно выявлять и пресекать противозаконную деятельность тех, кто пытается расколоть, ослабить наше общество, использует как оружие сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию. Это тоже всегда применялось в отношении нашей страны, а сейчас, попытки, конечно, наиболее активные... попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле", - заявил Путин.

У ФСБ возникли проблемы из-за Путина

Отметим, что сотрудникам российской спецслужбы ФСБ приходится несладко из-за идеи лидера РФ Владимира Путина начать полномасштабное вторжение в Украину. Недавно стало известно, что агенты готовят план отступления своих офицеров из Украины на фоне новостей о возможном начале контрнаступления ВСУ в Крыму.

Недавно ФСБ пришлось уволить своего полковника-генерала Эдуарда Черновольцева, которы курировал разработку ядов на территории России. Сообщалось, что его эффективностью было недовольно высшее руководство РФ и, возможно, сам Путин.

Также в ноябре 2022 года стало известно о загадочной смерти заместителя Путина в ФСБ Виктора Черкесова, который водился с диктатором еще в период его "питерской молодости".

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