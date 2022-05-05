Руководство завода заявило о тотальной некомпетентности государственного регулятора.

В России продолжаются попытки преодолеть критическую ситуацию на производствах военно-промышленного комплекса, которая возникла в результате введенных международных санкций, однако деятельность российских чиновников вносит дополнительный беспорядок в производственные схемы и усиливает кризисные явления.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"В частности, об этом говорится в письме от имени АО "Тюменский аккумуляторный завод" в адрес заместителя руководителя оперативного штаба по противодействию экономическим санкциям Сергея Собянина: "Санкции, которые ввели против РФ Евросоюз и США, несомненно, осложнили нашу работу, поскольку часть материалов и запчастей на оборудование, которые не производятся в РФ, мы закупали за границей. Современные реалии заставляют нас или организовывать собственное производство, либо искать новых поставщиков... Однако то, что делают наши чиновники – в разы хуже санкции", - сообщили в разведке.

Отмечается, что речь идет о тотальной некомпетентности государственного регулятора.

"Благодаря внесенным изменениям предприятие не может получить достаточно сырья для продолжения производства. К тому же разрушена система утилизации опасных отходов, в результате чего организаторы схемы "загадят кислотой большие территории". В результате такой "борьбы с экономическими санкциями" предполагается отток производства в Китай", - пояснили в ГУР.

Напомним, что по данным СМИ молдавские компании помогают российским металлургам уходить из-под санкций.

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