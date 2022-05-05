Швейцарский банк также сообщил об убытках в размере 206 миллионов франков, связанных с войной РФ против Украины.

Швейцарский банк Credit Suisse заморозил 10,4 миллиарда франков (10,63 миллиарда долларов) активов клиентов в первом квартале в рамках санкций, введенных в связи с вторжением России в Украину.

Об этом говорится в финансовом отчете банка, опубликованном в четверг, пишет Reuters.

"В первом квартале 2022 года 10,4 миллиарда швейцарских франков активов были переклассифицированы в активы под арестом из-за наложенных санкций", - сообщили Credit Suisse.

В банке также заявили, что российские клиенты сейчас владеют менее чем 4% в его бизнесе по управлению активами.

На прошлой неделе Credit Suisse сообщил о чистом убытке в первом квартале в размере 273 миллиона швейцарских франков, а также об убытках в размере 206 миллионов франков, связанных с войной РФ против Украины.

Финансовый отчет показывает, что общая сумма обесцененных займов выросла на 230 миллионов франков с конца 2021 года.

"Увеличение обесцененных кредитов включало негативные последствия вторжения России в Украину и связанных с этим санкций", - сообщили в банке.

Credit Suisse заявила, что "непрерывно оценивает влияние уже введенных санкций, контрмер российского правительства и потенциальной будущей эскалации на наши риски и отношения с клиентами".

Как сообщал УНИАН, 28 апреля палата представителей Конгресса США приняла законопроект о конфискации связанных с РФ активов для помощи Украине. Для вступления в силу законопроект должен быть принят Сенатом и подписан президентом США.

Документ предусматривает положения, в соответствии с которыми средства, которые были или будут конфискованы у иностранных лиц, на которые наложены американские санкции, должны направляться на восстановление Украины и предоставление гуманитарной помощи ее населению, а также других видов помощи нашему государству и его народу включая военную помощь.

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