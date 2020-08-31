Нападение произошло возле дома, где проживает Жуков.

В России накануне вечером было совершено нападение на активиста, блогера и политического журналиста Егора Жукова.

Об этом сообщается на странице "Команда Жукова" в Facebook.

Инцидент произошел возле дома, где проживает активист - на него напали двое "титушек", которые скрылись с места нападения на самокатах.

"Несмотря на многочисленные травмы, Егор сохраняет спокойствие и даже отшучивается о произошедшем", - сообщил пресс-секретарь "Команды Жукова" Стас Топорков.

Сегодня активисты сообщили, что Жуков находится дома с родителями. Исследование МРТ показало, что серьезных травм и внутреннего кровоизлияния удалось избежать. Точный диагноз намерены сообщить позже.

Московские силовики начали расследование нападения, открыв уголовное дело по статье "побои" Уголовного кодекса РФ.

"Сейчас на месте нападения проводятся следственные действия совместно с нашим адвокатом Мурадом Мусаевым", - добавили в "Команде Жукова".

Кто такой Егор Жуков

Егор Жуков является политическим активистом, блогером, обозревателем и соведущим на радио "Эхо Москвы", корреспондентом российской "Новой газеты".

Жуков проходит по так называемому "Московскому делу". Его расследует Следком РФ после протестов "За честные выборы", которые проходили в центре Москвы в июле 2019 года.

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Автор: Юрий Годован