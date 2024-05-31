Кастрюльный бунт не помог: в РФ движение жен мобилизованных признали иностранным агентом

В самом движении говорят, что у них нет финансирования вообще, не то что из-за рубежа.

Российские власти признали движение жен мобилизованных "Путь домой" иностранным агентом. Такой же статус получила и ведущая активистка движения Мария Андреева, сообщается на сайте российского Минюста.

Активистки "Путь домой" регулярно обращаются к властям и проводят мирные акции с требованием вернуть их близких с войны. Поскольку получить разрешение на обычный митинг протеста они не могут, женщины устраивают "гибридные" акции, например, приходят к военным мемориалам и возлагают цветы, одевшись в "протестную" одежду – белый платок.

Одной из самых странных акций "протеста" стал "кастрюльный бунт". Смысл был в том, чтобы выйти на балкон своей квартиры, или просто подойти к открытому окну и начать барабанить ложкой по пустой кастрюле. Так активистки пытались показать, что их много по всей стране.

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Согласно российским законам, статус иноагента присваивается организациям и физическим лицам, которые получают финансирование из-за рубежа. Но в движении "Путь домой" утверждают, что в принципе не имеют никакого финансирования.

"Что же дальше? Иноагентами станут мобилизованные и контрактники, которые жалуются на отсутствие выплат и обмундирования?" – возмущаются активистки.

Новая мораль в России

Как писал УНИАН, российские "ветераны СВО", которых Путин называл "новой элитой России", совершают множество тяжких преступлений, оказываясь на гражданке. В частности страшными темпами растет статистика сексуального насилия над детьми, которое совершают такие "герои".

Также мы рассказывали, что на фоне репрессий против любого инакомыслия в России решили исключить "Талибан" из реестра террористических организаций. Соответствующую инициативу подали МИД и Минюст.

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