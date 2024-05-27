При этом в РФ отправили в СИЗО журналиста за пост, якобы "оправдывающий" талибов.

Российские МИД и Минюст предложили Путину исключить "Талибан" из реестра террористических организаций, сообщает российский Telegram-канал ASTRA.

Отмечается, что директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов сообщил, что позиция внешнеполитического ведомства по этому вопросу "позитивная" и согласована с другими ведомствами.

Указывается, что, по словам Кабулова, данный вопрос "продолжает прорабатываться".

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"Три года назад талибы взяли под контроль всю территорию Афганистана. Страна была объявлена "Исламским Эмиратом", светская власть там подчиняется власти духовенства. Западные страны не признают "Талибан" законным правительством Афганистана", - говорится в сообщении.

Отмечается, что официально в РФ организация также признана террористической и запрещена. В то же время, делегации талибов неоднократно посещали Россию с дипломатическими визитами. В частности. 15 мая талибы приняли участие в форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum", а сейчас "Талибан" пригласили на Петербургский международный экономический форум, где они уже выступали в 2022 году.

ASTRA обращает внимание на тот факт, что в РФ арестована журналист Надежда Кеворкова, в частности, за пост, якобы "оправдывающий" это движение. По словам адвоката Калоя Ахильгова, ей вменяют "оправдание терроризма" - за публикацию в личном ТГ-канале текста убитого журналиста Орхана Джемаля, ее близкого друга.

"Орхан публиковал текст о нападении в Нальчике еще в далеком 2010 году, а после его убийства Надежда разместила этот текст у себя. Так что, это даже не слова Надежды", — рассказал юрист.

Еще одним поводом для разбирательства стал другой пост от 2021 года, который касался "оправдания" деятельности запрещенного в РФ "Талибана".

"При этом, к примеру, спецпредставитель президента в Афганистане Замир Кабулов официально заявил, что не считают "Талибан" террористической организацией. А в 2018 году глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: "Мы никогда не скрывали, что поддерживаем контакты с талибами, это часть афганского общества", - отметил адвокат.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия намерена снять с движения "Талибан" статус террористической организации. Кроме того, их делегацию пригласили на форум "Россия - Исламский мир". Как отмечалось, вопрос прорабатывается МИД России, Минюстом России и другими российскими профильными ведомствами. Окончательное решение примет высшее политическое руководство страны.

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