По задумуке, Кремль так испугается активистов с кастрюлями, что свернет захватническую войну в Украине.

Движение "Жен мобилизованных" в России устроило кастрюльну ю акцию протеста против бессрочного пребывания их близких на фронте.

Как сообщает телеграм-канал "Путь домой" – главный рупор движения – активисты требуют подписать указ о завершении режима мобилизации в России, чтобы тем самым "освободить людей из мобилизационного рабства" и не допустить новых волн мобилизации. Кому конкретно адресовано требование подписать указ – не уточняется.

Чтобы неизвестный указодатель услышал это требование, активисты призвали всех неравнодушных поучаствовать в акции: в 17:00 по местному времени (оно свое у каждого из 11 часовых поясов РФ) выйти на балкон своей квартиры или просто подойти к открытому окну и постучать в кастрюлю.

"Самое сложное – это начать. А дальше зазвенит вся страна", – говорится в призыве к началу акции, названной "Марш пустых кастрюль".

Позднее в телеграм-канале движения были опубликованы многочисленные видео, на которых запечатлен тот самый протест, который по идее должен вынудить Кремль свернуть мобилизационные процессы и, видимо, закончить войну.

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Как писал УНИАН, в России набирает обороты движение так называемых "жен мобилизованных", которое в реальности объединяет также матерей, сестер, дочерей, отцов, братьев и сыновей российских мужчин, принудительно мобилизованных на войну. Движение становится все более организованным и постепенно радикализируется.

В то же время российская пропаганда и публичные лица называют просьбы женщин вернуть мужей с войны "ципсошно-церэушными наработочками".

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