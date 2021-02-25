В России С-400 устроил большую аварию на дороге / Скриншот с видео

На Можайском шоссе в Москве ЗРК С-400 устроил масштабную аварию.

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Как сообщает Mash, инцидент произошел в районе Голицино.

Колесная платформа не смогла затормозить и смяла микроавтобус военной автоинспекции, три легковушки и «Камаз».

Пострадавших в инциденте нет.

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Автор: Дмитрий Захаров