В России С-400 устроил большую аварию на дороге / Скриншот с видео
На Можайском шоссе в Москве ЗРК С-400 устроил масштабную аварию.
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Как сообщает Mash, инцидент произошел в районе Голицино.
Колесная платформа не смогла затормозить и смяла микроавтобус военной автоинспекции, три легковушки и «Камаз».
Пострадавших в инциденте нет.
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