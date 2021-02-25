В Москве ракетный комплекс С-400 смял на шоссе микроавтобус, три легковушки и грузовик (видео)

Колесная платформа не смогла затормозить и въехала в транспортный ряд.

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