Семья регулярно ссорилась из-за войны в Украине.

Жительница Москвы написала донос в полицию на собственную дочь после очередной ссоры из-за войны, развязанной Россией против Украины.

Как сообщает российский Telegram-канал Baza, 59-летняя Татьяна утверждает, что ее дочь Ирина угрожала ей расправой из-за "недостаточно проукраинской позиции".

Сообщается, что семья регулярно ссорилась из-за войны в Украине. Полгода назад Ирина поссорилась с сестрой и ее мужем на этой почве. Мать пыталась помирить сестер, но безуспешно.

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Очередная ссора разгорелась накануне. Обиженная мать решила обратиться в полицию, чтобы в отношении ее дочери, которая, по ее словам, постоянно смотрит видео на военную тематику, приняли меры.

Россияне массово пишут доносы друг на друга - последние новости

После начала полномасштабной войны против Украины в России начался настоящий "бум" на стукачей. Россияне сдают в полицию сограждан за критику властей и войны и даже за одежду "неправильных" цветов. Доносы пишут на деятелей культуры и даже детей.

По оценкам экспертов, в стране насчитывается около 4,5 млн стукачей. К примеру, одна россиянка написала на своих сограждан уже более 750 доносов. Свое увлечение написанием доносов она связывает с нежеланием платить Украине репарации.

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