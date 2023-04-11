На актрису, поддержавшую Украину, написали донос в российскую Генпрокуратуру.

В РФ требуют завести уголовные дела на известную актрису Лию Ахеджакову, которая выступила против полномасштабной войны в Украине. Звезду хотят признать "иноагентом" и даже обвинить ее в "госизмене".

Как сообщается в Telegram-канале "Кровавая барыня", Генпрокуратуру РФ просят возбудить в отношении Ахеджаковой несколько уголовных дел, включая "госизмену". С таким доносом обратился глава так называемого "Федерального проекта безопасности и борьбы с коррупцией" Виталий Бородин.

Его возмущает, что актриса дает интервью украинским телеканалам. Также россиянин утверждает, что Ахеджакова может спонсировать ВСУ. Бородин требует лишить актрису всех наград и почетных званий.

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По мнению россиянина, на Ахеджакову нужно завести уголовные дела за "возбуждение ненависти либо вражды", за "дискредитацию армии", а также за "оказание финансовой помощи иностранному государству, в деятельности, направленной против безопасности РФ".

Сама актриса донос не комментировала. Признают ли ее "иноагентом" - пока что не известно.

Что Лия Ахеджакова говорит о полномасштабной войне

Актриса не скрывает свою позицию. Она выступает против Путина и всего его кровавого режима. По словам Ахеджаковой, она уже "устала от мнимого величия РФ". Вскоре Кремль отомстил актрисе за ее слова.

Ахеджакову выгнали из театра "Современник", где она работала почти 50 лет. Говоря об этом, актриса плакала от несправедливости. Несмотря на травлю в РФ, Ахеджакова не хочет навсегда уезжать. Она остается на территории страны-агрессора и утверждает, что она должна оставаться там и все пережить.

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