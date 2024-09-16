Телефонные мошенники смогли "вывести или украсть" у россиян около 250 миллиардов рублей.

В 2024 году граждане Российской Федерации через call-центры "профинансировали" Вооруженные силы Украины на сумму, превышающую 1 миллиард долларов. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка РФ Станислав Кузнецов.

По его словам, на данный момент телефонные мошенники смогли "вывести или украсть" у россиян около 250 миллиардов рублей, и "если этот тренд сохранится", эта цифра может достичь по итогам 2024 года 300 миллиардов.

"Подавляющее большинство этих денег идет в те же самые call-центры, которые орудуют против россиян. Около 20% этих средств идет на заработную плату "звонарям". Еще около 20% - это чистая прибыль владельца, хозяина этого call-центра. Еще 15-20% идет на так называемую "крышу", там местной полиции, различным бандитам, которые их охраняют. И не менее 40% идет на финансирование ВСУ", - рассказал российский банкир.

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Россияне в панике ждут разрешения на дальние удары ВСУ. Как сообщает Sky News, местные неохотно комментируют приближение боевых действий к тыловым городам РФ, но уверены, что оккупанты победят.

Издание отмечает, что в случае получения разрешения Украина не будет нацеливаться на гражданских. Целями будут пусковые установки и взлетно-посадочные полосы.

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