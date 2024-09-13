'Где мы будем? На кладбище': россияне в панике ждут разрешения на дальние удары ВСУ, - Sky News

Местные неохотно комментируют приближение боевых действий к тыловым городам РФ, но уверены, что оккупанты победят.

США могут наконец дать Украине разрешение на использование американских ракет большой дальности против целей в России. Это решение Белый дом может приняли на фоне получения Россией иранских баллистических ракет. Жители приграничных регионов уже напуганы этой перспективой.

Как пишет Sky News, в случае получения разрешения в радиусе действия ракет окажется город Орел. Последний раз война пришла туда в 1941 году. Спустя более 80 лет боевые действия снова рядом.

"Я волнуюсь, конечно, волнуюсь. Но я надеюсь, что они до нас не дойдут. Я очень на это надеюсь", - сказала местная жительница Ольга.

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Не все были рады общаться с британскими журналистами в Орле. "Великобритания - наш враг", - заявил россиянин Михаил.

"Запад сейчас даст разрешение, и ракета попадет туда, где мы стоим. А где мы будем? На кладбище", - пробормотал недовольно мужчина.

В то же время издание отмечает, что в случае получения разрешения Украина не будет нацеливаться на гражданских. Целями будут пусковые установки и взлетно-посадочные полосы.

"Я осуждаю позицию Блинкена", - заявил россиянин Леонид, ссылаясь на комментарии госсекретаря США о том, что Вашингтон "не исключает" предоставление Киеву разрешения на дальние удары по России.

"Конечно, ракеты могут достичь сюда, без сомнения, но только если наши доблестные вооруженные силы позволят им это", - добавил россиянин.

Несмотря на эту очевидную новую угрозу, жизнь в Орле продолжается в привычном режиме. Признаки нынешнего конфликта, такие как призывные плакаты и военные муралы, стали частью ландшафта. Последним дополнением являются импровизированные бомбоубежища и приюты для беженцев из Курской области. Это четкое свидетельство того, что в России все идет не по плану.

"На войне бывают ошибки. Но я верю, что все получится и все будет хорошо... Если бы они не начали сво, Украина просто напала бы на Россию", - заявила Анна, которая сбежала из приграничного населенного пункта Рыльск.

85-летняя Людмила из Суджи вспомнила, что ей пришлось бежать из дома. Над машиной летали беспилотники. Женщина была свидетелем событий Второй мировой войны. Она уверена, что Россия якобы снова победит.

"Мы всегда побеждали. Мы так долго воевали с французами, давно воевали с немцами и победили, монголов и татар. Русский народ всегда побеждал, потому что он такой мужественный и добрый. Он не хочет войны", - распиналась Людмила.

"Однако для Украины вполне понятно, что Россия хочет войны, и поэтому Запад рассматривает возможность предоставления Киеву дополнительной помощи", - подытожили журналисты.

Снятие ограничений на использование оружия для Украины

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что его администрация "прямо сейчас" прорабатывает вопрос снятия ограничений на использование Украиной дальнобойного оружия в войне с РФ.

Об этом пишет Reuters. Агентство отмечает, что США неохотно поставляют или санкционируют использование оружия, которое может поражать цели в глубине России. Вашингтон опасается, что это приведет к эскалации конфликта.

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