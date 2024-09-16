По словам Селезнева, сейчас враг в определенной степени ограничивает масштаб своих наступательных действий, сосредотачивая свои основные усилия на трех ключевых направлениях.

Ситуация на Кураховском, а в перспективе - и на Покровском направлении имеет очень "угрожающие перспективы", а активизация оккупантов на Запорожском направлении может стать "неприятной неожиданностью" для Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Об этом в эфире Radio NV сказал военный эксперт Владислав Селезнев.

По его словам, враг в определенной степени ограничил масштаб своих наступательных действий, сосредоточив свои основные усилия на трех ключевых направлениях - Кураховском, Покровском и Купянском.

"Я думаю, что в ближайшую неделю, возможно, до трех - они станут определяющими именно в контексте того, что враг будет вынужден брать оперативную паузу, чтобы потратить это время на формирование определенных ресурсов, на пополнение своих резервов. Потому что это для него является чрезвычайно актуальным вопросом", - сказал он.

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Говоря о Кураховском направлении, эксперт отметил, что ситуация там является "очень угрожающей, с признаками серьезного кризиса". "Потому что враг, атакуя на этом направлении, пытается ликвидировать возможность для украинской армии проводить контратаки с целью блокирования передовых штурмовых отрядов российской армии, которые действуют на Покровском направлении", - отметил Селезнев.

По его словам, соотношение сил и средств у россиян на этом участке фронта настолько масштабное, что "нам крайне трудно сдержать российское наступление".

"И при условии того, что враг активно применяет управляемые авиационные бомбы, настоящую проблему для украинского войска, здесь я достаточно так с определенными тревогами наблюдаю за развитием этой ситуации. К большому сожалению, мы пока не имеем решений, каким образом помешать продвижению российских оккупантов именно на этом направлении", - сказал он.

По словам эксперта, как только россияне смогут создать "определенные плацдармы" на Кураховском направлении, часть своих ресурсов они перебросят на Покровское направление, чтобы дальше реализовывать тот же план по оккупации Покровска.

Селезнев также отметил, что если на Покровском направлении штурмы врага преимущественно "мясные", то есть с применением исключительно пехотных штурмов, при поддержке артиллерии и авиации, то на Кураховском направлении враг активно применяет и бронетанковую компоненту, чтобы гарантированно достичь определенных успехов.

"Поэтому очевидно, что ситуация на Кураховском, а в перспективе - и на Покровском направлении имеет очень угрожающие перспективы. И каким образом будут реализовывать наши Силы обороны противодействие, - трудно прогнозировать", - сказал он.

Относительно ситуации на юге Украины эксперт отметил, что Дмитрий Лиховой, представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", говорит, что враг начинает активно давить на наших защитников - и тех, которые действуют на левом берегу Днепра, и тех, которые держат под контролем островки в дельте Днепра. "То есть враг пытается сформировать соответствующие плацдармы, чтобы полностью контролировать русло Днепра", - сказал Селезнев.

По его словам, вполне вероятно, что оккупанты находятся наготове для реализации определенных планов, например, на территории Запорожской области.

"Несмотря на то, что там длительное время ситуация в определенной степени стала, но ведь комплект сил и средств там немалый. Вспомним, генерал Теплинский возглавляет эту группировку войск "Днепр". Там общая численность этой группировки - до 90 тысяч человек. И де-факто в последнее время они не слишком проявляли себя. С чем это связано? Или они находятся на этапе определенных приготовлений, или они не имеют возможность реализовывать эти планы?", - отметил эксперт.

По его мнению, от Теплинского и офицеров его штаба можно ждать "определенных неприятных решений", а значит "активизация ситуации именно на Запорожском направлении может стать неприятной неожиданностью для украинского Генерального штаба".

"Оправдаются ли мои прогнозы или нет, мы, я думаю, увидим в течение ближайших недель. Но то, что ситуация набирает определенных угрожающих признаков, это факт", - сказал Селезнев.

Он также отметил, что еще один фактор, который может способствовать интенсификации боевых действий на территории Запорожской области, - это фактор погодных условий.

"В условиях осенних ливней воевать и использовать бронетехнику на территории нашей Донецкой области фактически невозможно: сплошная грязь, в которую превращаются не только наши поля и поля, а и грунтовые дороги. Они не способствуют активному применению бронетехники", - отметил эксперт.

В то же время, продолжил Селезнев, на юге Украины, в частности на территории Запорожской области, почвы более стабильные и, скорее всего, российские захватчики будут этим фактором пользоваться для того, чтобы "хотя бы во время осенней кампании активно применять свою бронетехнику, чтобы в корне изменить ситуацию на этом участке фронта".

Ситуация на фронте: другие направления

Как сообщал УНИАН, на территории России продолжается Курская операция. Украинская сторона имела три цели - сорвать наступление российских оккупантов в Сумской области, заставить противника перебросить силы с других фронтов и создать буферную зону.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что в Курской области Вооруженные силы Украины начали вторую фазу операции.

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