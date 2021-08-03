Подросток смогла попросить о помощи у военных и потеряла сознание.

В Москве прохожий вколол неизвестное вещество 15-летней девочке в парке.

Как пишет Telegram-канал LifeShot, подросток успела попросить о помощи.

Сообщается, что девочка смогла дойти до КПП военного училища. Там она объяснила, что неизвестный мужчина сделал ей какую-то инъекцию.

"В больнице у пострадавшей диагностировали острое отравление неизвестным веществом", – говорится в сообщении.

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Как пишет argumenti.ru, возле КПП практически сразу же ребенок потерял сознание. Военные вызвали "скорую помощь", и девочку доставили в больницу.

Позже стало известно, что во время прогулки на улице Головачева, к подростку подошел неизвестный мужчина в кофте с капюшоном и сначала спросил дорогу. После этого незнакомец стал преследовать школьницу, а когда та попыталась убежать, догнал и сделал укол в левую ягодицу.

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Автор: Катерина Шварц