Власти должны были пропагандировать вербовку в базирующиеся в Санкт-Петербурге добровольческие батальоны "Нева", "Кронштадт" и "Павловск".

Российские СМИ, вероятно, по указанию Кремля, массово критикуют губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, которій не смог собрать добровольцев для войны в Украине.

Об этом идет речь в отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Кремль, вероятно, направил СМИ, тесно связанным с Москвой, указание раскритиковать губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова за то, что он не стимулировал вербовку в добровольческие батальоны в городе. … ISW ранее сообщала, что некоторые петербургские военкоматы разослали повестку всем местным мужчинам, чтобы рекламировать службу по контракту, что вызвало критику в Интернете и побудило петербургские власти отрицать легитимность писем", – говорится в отчете.

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Власти должны были пропагандировать вербовку в базирующиеся в Санкт-Петербурге добровольческие батальоны "Нева", "Кронштадт" и "Павловск", но с начала июля набралось всего 100 добровольцев.

Одно из изданий опубликовало статью, в которой Беглова и его администрацию обвиняли в том, что они не выделили соответствующие средства, не издали необходимых указаний по вербовке и не организовали кампанию в СМИ.

Аналитики отмечают, что администрации субъектов федерации, заинтересованные в том, чтобы угодить Путину, продолжают всеми доступными способами рекламировать службу по контракту.

Беглов попытался улучшить свои отношения с Кремлем, став рупором якобы российской "победы" в Мариуполе и сделав Санкт-Петербург городом-покровителем Мариуполя. Но, как отмечают аналитики, он не заинтересован в вербовке добровольцев.

"Война была возможностью восстановить общественную поддержку в Санкт-Петербурге, а кампания по набору в добровольческие батальоны, вполне вероятно, только оттолкнет жителей города", – говорится в отчете

Ранее стало известно о формировании в Санкт-Петербурге трех "именных" добровольческих подразделений для участия в войне против Украины. Формирование подобных отрядов продолжается с весны: по меньшей мере в двух десятках субъектов РФ создано уже более 40 таких подразделений.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов уверен, что никакого добровольческого батальона "Москва" или "Петербург" не существует и вряд ли будет существовать.

Россия отправляет на войну преимущественно представителей отдаленных регионов. Жителей Москвы и Петербурга, где суммарно живет больше 12% населения страны, практически нет в сводках о погибших россиянах.

В ОПУ отмечали, что в среднем москвичи гибнут на фронте реже в 87,5 раза, чем дагестанцы, в 275 раз - чем буряты и в 350 - чем тувинцы.

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