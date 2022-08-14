Девушка, зафиксировавшая массовое вручение повесток, сказала, что "такого не видела никогда".

Жителей центра Санкт-Петербурга забросали повестками с требованием явиться в военкомат.

Об этом сообщает российское издание "Фонтанка".

Так, в почтовых ящиках дома на Вознесенском проспекте в центре города заметила десятки повесток со штампами "Явка обязательна!".

"Вы обязаны 13-18 августа 2022 года явиться в военный комиссариат Адмиралтейского и Кировского районов города Санкт-Петербурга по адресу: Рижский проспект, д. 12, к. 28, для уточнения данных", -говорится в документе.

Получателей просят принести с собой паспорт и военный билет.

Девушка, зафиксировавшая массовое вручение повесток, эмоционально заявила, что "такого не видела никогда".

"Присылают кучу извещений на старых жильцов, но этого не было ни разу… Причём там возраст разный - одному вообще 49 лет. Судя по тому, что я заметила, самому молодому было 38 лет", - говорит она.

Накануне стало известно о формировании в Санкт-Петербурге трех "именных" добровольческих подразделений для участия в войне против Украины. Формирование подобных отрядов продолжается с весны: по меньшей мере в двух десятках субъектов РФ создано уже более 40 таких подразделений.

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов уверен, что никакого добровольческого батальона "Москва" или "Петербург" не существует и вряд ли будет существовать.

Россия отправляет на войну преимущественно представителей отдаленных регионов. Жителей Москвы и Петербурга, где суммарно живет больше 12% населения страны, практически нет в сводках о погибших россиянах.

В ОПУ отмечали, что в среднем москвичи гибнут на фронте реже в 87,5 раза, чем дагестанцы, в 275 раз - чем буряты и в 350 - чем тувинцы.

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