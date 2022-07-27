В Украине в среднем москвичи гибнут на фронте реже почти в 90 раз за дагестанцев, отметили в Офисе президента.

Москва использует войну против Украины не только для массового уничтожения украинцев, но и для этноцида разных народов России, живущих в составе этой страны.

Об этом советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил в микроблоге Twitter.

"Убийственная статистика. В среднем москвичи гибнут на фронте реже в 87,5 раза чем дагестанцы, в 275 раз - чем буряты и в 350 - чем тувинцы. Московский режим использует войну не только как инструмент массового уничтожения украинцев, но и как способ умышленного этноцида, в частности народов России", - отметил Подоляк.

Напомним, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины на утро 27 июля, украинские военные с начала полномасштабной войны ликвидировали более 40 тысяч оккупантов.

Справка УНИАН. Этноцидом называют разновидность этнонациональной политики, которая направлена на уничтожение идентичности и культуры определенного народа (другое название - этнос). Этноцид возможен без физического уничтожения представителей народа, он является составляющей геноцида, во время которого людей истребляют.

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