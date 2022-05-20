Россияне, покинувшие Россию из-за неприятия войны, смогут подписать "антивоенную декларацию".

В субботу, 21 мая, в Вильнюсе пройдет Российская антивоенная конференция, одна из целей которой - упростить жизнь россиян, бежавших из страны после начала полномасштабной войны против Украины.

Об этом сообщает Telegram-канал "Можем объяснить", пообщавшийся с оргкомитетом форума.

Созданный после начала полномасштабного вторжения в Украину Российский антивоенный комитет намерен заниматься представительством интересов россиян, выступающих против войны.

Комитет намерен составить "антивоенную декларацию", подписав которую, человек делегирует комитету право представлять его интересы.

Предполагается, что подписанты декларации будут получать своеобразный документ "хорошего русского". Он бы помог облегчить россиянам за рубежом проверки в банках, при получении виз, а также открывал бы доступ к сервисам, которые недоступны для россиян.

Эти и другие проблемы будут обсуждаться на заседании антивоенного комитета в Вильнюсе политики, активисты и эксперты.

Как писал УНИАН, власти России рассматривают введение запрета на упоминание в СМИ имена артистов, покинувших РФ после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

Российский сенатор Сергей Цеков заявил, что "это антироссийские люди, их имена надо навсегда забыть".

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