Сначала российские медиа были шокированы мятежом и лишь потом они поняли, как надо освещать события.

Разведка Великобритании обратила внимание на работу российских пропагандистов во время мятежа "вагнеровцев".

Как отметили в ведомстве, государственные медиа РФ прошли через три фазы. Сперва было удивление, потом попытка оправдать центральную власть, а в конце все дошло до так называемой "антипригожинской кампании" с целью дискредитировать главаря ЧВК "Вагнер".

В частности, изначально российские медиа были шокированы мятежом и все что они придумали - это придерживаться на телевидении обычного графика, делая вид, что ничего особенного не происходит.

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Затем пропагандисты начали объединять страну вокруг Путина, пока сам диктатор поднимал собственный рейтинг публичными походами в народ. В конце концов в финальной фазе росСМИ начали "очернять" персону Пригожина и описывать его так, словно он не очень важная фигура.

В разведке добавили, что Telegram-каналы "Вагнера" стали пассивными, почти наверняка из-за вмешательства Кремля.

Мятеж "Вагнера" - что известно

23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин повел своих бойцов в Москву с "маршем справедливости", чтобы добиться увольнения министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, обвинив их в неэффективности ведения войны против Украины.

На пути в Москву наемники захватили Ростов и прошли несколько областей России, сбив при этом шесть вертолетов армии РФ и один самолет, в результате чего погибло более 10 российских военных.

За сутки "марш Вагнера" был остановлен. Пригожин пошел на сделку при посредничестве Александра Лукашенко и по договоренности он должен был поехать в Беларусь.

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